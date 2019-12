Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati | “Provo rabbia e risentimento | la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo quattro anni di alti e bassi, la relazione traDelè arrivata al capolinea. L’attrice romana ha dato l’annuncio della rottura con un lungo post su Instagram: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io enon stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare lae ilche sto provando in questo momento”. I due attori, 41 anni lui e 29 lei, si frequentano ufficialmente dal 2015: negli ultimi mesi si erano rincorse le voci di crisi, alimentate anche dalle poche apparizioni della coppia insieme. Lei era partita per un viaggio con l’attore Cristiano Caccamo, lui a Novella2000 aveva confessato che stavano vivendo la loro storia d’amore alla giornata, senza fare progetti, tra momenti difficili e momenti belli. Ieri, l’annuncio ...

