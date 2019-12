Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini | cos’è successo davvero e perché è finita

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 16 dicembre 2019) C’eravamo tanto amati: si può ben dire, nel caso diDel, coppia che sembrava essere di ferro e che invece è scoppiata, tra segnali social e palesi malesseri della cantante ed ex concorrente di Amici. I due, che si erano conosciuti durante Colorado, si sono ufficialmente lasciati. A dare la notizia, non senza rabbia, è stata proprioDel. Ma vediamo cos’è. Le prime assenze social Che le cose non andassero bene, d’altronde, si era già ipotizzato in tempi non sospetti: la bellaha cominciato ad apparire sul suo profilo social da sola, sempre più spesso. Una cosa che ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme nei fan, che si chiedevano in effetti cosa fosseDelDal canto suo,non si lasciava andare a grandi commenti. E i fan avevano cominciato a dire che in realtà era ...

