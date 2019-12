Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non è finita tra il. Non ancora. Nonostante le parole di De Laurentiis di. Lo dice Gianluca Di. Che conferma che,, ilseguivae anche lo svedese stava pensando al. “Ilera sue lui stava ancora pensando al. Aspettava di capire quale sarà la decisione della moglie. Non so se le parole di De Laurentiis indichino altro”. Sul Milan, pure interessato a Zlatan, Didice: “Sia Maldini che Boban hanno espressole difficoltà che sono in atto per trovare un accordo con il Milan. Innanzitutto per i tempi, perché il Milan gli ha proposto un accordo per 6 mesi più il rinnovo in caso di Champions ma Ibra ne vuole 18. E poi anche dal punto di vista economico, Ibra chiede di più. Il Milan si aspettava da Ibra segnali diversi, soprattutto più veloci. La ...

napolista : Di Marzio: fino a ieri il Napoli era seriamente su Ibrahimovic A Sky Sport: non so se le frasi di Adl abbiano camb… - LucaMast9 : RT @VlnN94: Di Marzio come Momblano con Dybala, fino a quando Demiral non val al Milan non si darà pace - CarloMartootchy : RT @VlnN94: Di Marzio come Momblano con Dybala, fino a quando Demiral non val al Milan non si darà pace -