Destiny 2 | Bungie annuncia un nuovo evento dedicato alla community

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In occasione del lancio della nuova stagione di2: Ombre dal Profondo (La stagione dell'Alba)ha organizzato un appuntamento imperdibile per tutti i fan e i membri della.Venerdì 20 dicembre presso il MOBA di Milano (Via Giovanni Pascoli 70, MM2 Piola) tutti i giocatori di2 potranno ritrovarsi insieme per divertirsi e affrontare una nuova minaccia dopo aver sventato l'invasione Vex in unEvent interamentea loro.Un'occasione unica per vivere la stagione dell'Alba sulle postazioni gaming ROG messe a disposizione da ASUS Italia e giocare con alcuni dei più famosi content creator di2 in Italia, GiornoGaming ed ElitGaming, in un ambiente esclusivo, interamente pensato per i videogiocatori come il MOBA di Milano.Leggi altro...

