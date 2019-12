Defiscalizzazione dei club associati | la Serie C si ferma il prossimo weekend

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiDuro comunicato stampa del presidente Francesco Ghirelli, di tutti i componenti del consiglio direttivo e dei consiglieri Federali della Lega Pro che annunciano lo stop nelweek end. “Abbiamo deciso che il primo turno del girone di ritorno del CampionatoC, in programma il 21 e 22 dicembre p.v. non verrà disputato. Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che ha convocato la FIGC mercoledì 18 dicembre p.v., per discutere la tematica dellaper idi Lega Pro, sarà doveroso, all’esito dell’incontro, valutare con iquanto concretamente emerso. IdiC si sono dati regole rigorose per le iscrizioni al campionato e per i controlli durante lo stesso. C’è da fare altro? Sono pronti, l’operazione di rigore e pulizia proseguirà senza se e senza ma. Si stanno ...

