Damiani | ”Vi presento Boubakary | interessa al Napoli”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019), intermediario Soumaré: vial Napoli, ma trattativa difficile In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar, intermediario Soumaré per parlare di, centrocampista del Lille nel mirino del Napoli “E’ un giocatore molto forte, di buona tecnica, dotato di ottime prospettive: può diventare molto forte. Sicuramente deve migliorare l’aspetto tattico. Cessione di Soumaré? Molti occhi su di lui da Inghilterra e Germania, i ragazzi francesi preferiscono la Germania all’Italia, non è facile convinverli a venire in club italiani. La trattativa è quindi difficile, ma penso che entro la fine della stagione partirà. L’Inter fa gola per l’ottimo campionato, primo in classifica e quindi in zona Champions. Napoli? Non so francamente. Giuntoli è molto preparato sui ...

sportli26181512 : Soumaré, l'intermediario: 'Vi presento Boubakary: interessa al Napoli, ma trattativa difficile': A Radio Punto Nuov… - mariaquigdp : RT @ValerioDeC: #PorteAperte anche a #Perugia. Vi aspettiamo martedì a Palazzo Cesaroni con @mariomarazziti @ForaAndrea e Colomba Damiani.… - SaverioSturm : RT @ValerioDeC: #PorteAperte anche a #Perugia. Vi aspettiamo martedì a Palazzo Cesaroni con @mariomarazziti @ForaAndrea e Colomba Damiani.… -