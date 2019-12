Dalla smart home alla gestione dell’energia | il podcast di Wired esplora la

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quali sono oggi le potenzialità della domotica abilitate daglispeaker? In che modo il concetto di casa intelligente sta per essere superato da quello più generale diliving? E qual è il ruolo delle aziende nell’innovare i servizi digitali, nel comparto dell’energia e non solo? Da queste domande prende il via il nuovo episodio deldirealizzato in collaborazione con Edison, nella seconda puntata di una miniserie cheil mondo delle città intelligenti, delle abitazionie di tutto ciò che tecnologia e intelligenza artificiale possono fare per migliorare il nostro vivere quotidiano. (Se vi siete persi il primo episodio, dedicato alle evoluzioni urbane, lo trovate qui.) Dal trend sempre più affermato delle interazioni vocali fino all’e-health e all’open innovation, in questo episodio proponiamo una carrellata che tocca temi ...

