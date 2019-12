Da Ilona Staller a Cicciolina | chi è la star oltre il porno

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Accoe il nome dia quello dellagrafia è ormai un consueto cliché. Diverso invece voler discorrere sulla vita in generale, dagli albori ai giorni correnti, di, o meglio come è registrata all’anagrafe Elena Anna. Prima di, Elena Anna Originaria di Budapest, Elena Anna è nata sotto il segno del Sagittario nel 1951, a novembre, figlia di un funzionario del Ministero dell’Interno ungherese e di un’ostetrica. Il debutto di– nome anche della madre – avviene sulla passerella quando la piccola ha solamente 13 anni ma davanti a sé già un allettante futuro come modella. Un lavoro che ha alternato a quello che in hotel, dove faceva la cameriera. Giovanissima,si innamora e si sposa proprio con uno dei clienti, un uomo italiano che la porta in territorio nazionale dove per la prima volta, nel 1973, incontra Riccardo ...

