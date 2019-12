Cultura | omaggio ai pionieri dell’archeologia subacquea a Naxos FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Folla di naxioti e taorminesi al Museo diper l’a quei giovaniche, negli anni Cinquanta, diedero il via a una disciplina ancora in divenire e che ha consegnato ae al suo museo una straordinaria collezione di reperti esposti nella Torre Spagnola. E’ qui che da sabato, su iniziativa della direttrice del ParcoTaormina, l’archeologa Gabriella Tigano, una targa ricorda i due principali protagonisti di quella stagione: l’ufficiale aeronautico romano, Franco Papò, e Pancrazio Calabrese, dirigente d’azienda, che insieme a una comitiva di sub sportivi come Franco La Pica, Pippo di Bernardo e molti altri appassionati come Nino Buda, Gino Romeo, Angelo Puccio, affiancarono gli archeologi Gerhard Kapitän e Paola Pelagatti nel riportare alla luce numerosi reperti dalle profondità marine delle baie die ...

Bruxmela : RT @La_Lettura: Ecco che cosa ho imparato leggendo «Il colibrì» di @SandroVeronesi. Alessandro Piperno rende omaggio al vincitore della Cla… - GiCivi : RT @La_Lettura: Ecco che cosa ho imparato leggendo «Il colibrì» di @SandroVeronesi. Alessandro Piperno rende omaggio al vincitore della Cla… - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Ecco che cosa ho imparato leggendo «Il colibrì» di @SandroVeronesi. Alessandro Piperno rende omaggio al vincitore della Cla… -