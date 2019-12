Cucchi | Ilaria al processo sui depistaggi | “Generali sapevano | ma scrissero a tavolino

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Comincia ilai responsabili di anni di processi a vuoto. Per noi ha un valore enorme. Mentre questa famiglia, vittima di questa vicenda, soffriva e spendeva ogni energia, da un istante dopo la morte di Stefano c’era qualcuno, i generali oggi sul banco degli imputati, che giàtutto. Ma invece di stare al nostro fianco, misero in atto terribili, scrivendo aconclusioni medico legali sulla morte che condizionarono tutti quei processi”. A rivendicarlo, sorella di Stefano, a margine dell’udienza per ilsui, a Roma. Imputati sono il generale Alessandro Casarsa all’epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, insieme ad altri 7 carabinieri, tra i quali Lorenzo Sabatino, che ai tempi ricopriva il ruolo di comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma. Le accuse verso gli otto ...

