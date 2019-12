Cristiana Capotondi | “Ognuno è perfetto ci insegna a buttare il cuore oltre l’ostacolo”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è stata ospite della puntata di lunedì 16 dicembre 2019 del programma di Rai1, Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivo ha parlato della fiction di cui è protagonista, Ognuno è, ma ha raccontato anche come è nato il desiderio di diventare attrice. Non è mancato lo spazio da dedicare alla sua storia d'amore con Andrea Pezzi.

