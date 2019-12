“Così no!” Stavolta Elodie delude i fan | il nuovo look non piace per niente

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La cantanteDi Patrizi è amata non soltanto per le sue doti musicali, ma anche per la sua bellezza davvero straordinaria. Recentemente l’artista era tornata a parlare della collega ed amica Emma Marrone, con la quale in passato aveva avuto alcune incomprensioni: “Ci siamo riavvicinate. L’ho incontrata e l’ho vista molto bene. Ci eravamo allontanate, perché io mi ero mossa in modo istintivo. Alcune cose avrei potuto farle diversamente. Ma tra noi c’è del bene, serviva solo del tempo per capirci”. In queste ore è finita al centro di un dibattito social fatto nascere dai suoi fan. L’artista ha infatti pubblicato su Instagram una sua foto che la ritrae con unrinnovato. C’è chi è rimasto entusiasta di questa sua scelta e chi invece non ha proprio gradito questo cambiamento. E le ha riservato commenti non proprio carini. La stessanon ha ...

