CorSport | emergenza in difesa per il Napoli Ma torna disponibile Ghoulam

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È piena, nel reparto difensivo del. Koulibaly è stato costretto ad abbandonare il campo, sabato, contro il Parma. Per lui distrazione al bicipite femorale della coscia destra, ovvero tre o quattro settimane di stop. Il senegalese ha già iniziato la riabilitazione e la continuerà oggi. Contro il Sassuolo non ci sarà nemmeno Maksimovic, alle prese con il problema muscolare che lo affligge da un po’. Il, scrive il Corriere dello Sport, proverà a recuperarlo per la partita contro l’Inter. In campo andrà la coppia di centrali Manolas-Luperto. Buone notizie, invece, sul fronte. “Da domenica, invece, dovrebbere a disposizione, ormai a pieno regime con la squadra: tutto dipenderà dalle scelte di Rino”. L'articoloinper il. Mailsta.

