Corsico, morto l’uomo investito nella notte: era stato condannato all’ergastolo (Di lunedì 16 dicembre 2019) L'uomo investito nella notte a Corsico da un'auto non ce l'ha fatta. Dopo essere stato rianimato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasferito in codice rosso all'Humanitas di Rozzano dove poi si è spento. Il 60enne Marco Alberti era noto alle forze dell'ordine e alla giustizia italiana in quanto condannato in via definitiva all'ergastolo per aver a sua volta ucciso un uomo e poi cercato di bruciarne il cadavere. Attualmente si trovava in regime di semilibertà.

