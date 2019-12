Corruzione, 30mila euro per entrare nella Polizia municipale a Napoli (Di lunedì 16 dicembre 2019) Un aspirante casco bianco ha ripreso con una telecamera nascosta, il momento della consegna del denaro a un presunto agente della Polizia municipale. Una tangente da 30mila euro per entrare nella Polizia municipale a Napoli. E’ quanto viene riportato in una denuncia che si trova sul tavolo della Procura della Repubblica, insieme con alcune immagini … L'articolo Corruzione, 30mila euro per entrare nella Polizia municipale a Napoli proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

