Come trovare il perfetto regalo di Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ildi? Se siete tra gli affezionati dei regali all’ultimo minuto e ancora non avete pensato ai doni da fare ad amici, parenti, colleghi, ecco che arriviamo noi con i nostri preziosi consigli. Per non sbagliare più. Ci sono molte persone che si anticipano e cominciano a cercare i regali perfetti già a novembre. C’è addirittura chi ci pensa ad agosto. O ancora prima. Per evitare di ridursi all’ultimo minuto a dover correre dietro a e-commerce che non ce la fanno a consegnare i doni in tempo o negozi presi d’assalto da chi,loro, ama il brivido dei regali last minute. Per questo motivo, forse, 11,3 milioni di persone vivono lo shopping nataliziofonte di nervosismo e affaticamento. Un malessere causato dalla fretta, dalla ressa nei negozi e anche dalla ricerca delgiusto. Che, in mancanza di idee diventa ...

ale_villarosa : Grazie al #DLFiscale i cittadini in difficoltà, a rischio pignoramento, potranno trovare una nuova banca che rifina… - juventusfc : @Miralem_Pjanic @bayer04fussball ?? #Sarri: «Siamo sereni, sappiamo dove dobbiamo migliorare. Ma lo stiamo facendo:… - ricpuglisi : Mi sorprendo ogni volta per la percentuale di persone che vogliono trovare UNA SOLA CAUSA per un certo fenomeno. C… -