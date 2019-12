Combattere il pregiudizio con l’arte | in Lega Serie A opere d’arte contro il razzismo

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Simone Fugazzotto, l’artista internazionale note per le suedisruptive, ha consegnato allaA il progetto artisticoilche ha realizzato lo scorso 15 maggio durante la Finale di TIM Cup tra Lazio e Atalanta. II Trittico, composto da tre quadri affiancati raffiguranti delle scimmie, ha l’obiettivo di diffondere i valori … L'articoloilcon l’arte: ind’arteil

