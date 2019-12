Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il mancato accordo delladi Madrid come paradigma “didebba percorrere la consapevolezza della necessità diil pianeta”. Eppure la “centralità” della transizione ecologica “equilibrata e sostenibile” è un “dato ineluttabile delle relazioni internazionali”. Il presidente della Repubblica Sergiosottolinea come il tema della difesa ambientale e dei cambiamentitici sia tra le priorità di cui devono occuparsi gli Stati “sulla spinta di un movimento giovanile” definito “vivace” ed “esteso”. “Una presa di coscienza – ha detto il Capo dello Stato – che deve tradursi in una convinta e piena operatività”. “L’Unione europea faccia un salto di qualità che la conferenza del futuro dell’Europa dovrà favorire, complementare con l’Alleanza ...

Agenzia_Ansa : 'La gente ha preso coscienza, serve concreta operatività': l'appello di #Mattarella per l'ambiente #ANSA - TutteLeNotizie : Clima, Mattarella: “Esito di Cop25 esempio di quanta strada c’è da fare per salvare il… - agenzia_nova : #Clima: #Mattarella, Cop 25 è un esempio di quanta strada bisogna fare. Le parole del presidente della Repubblica… -