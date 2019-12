Classifica sulla qualità della vita 2019 | Milano ancora al primo posto FOTO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La città lombarda resta in vetta allaannuale del Sole 24 Ore e conferma la prima posizione già conquistata nel 2018. Sul podio anche Bolzano e Trento. Ultima Caltanissetta. Roma 18esima

