Circum peggior linea d’Italia | ira di De Luca | “Per 35 anni nessuno ha fatto niente”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Vincenzo De(Partito Democratico) attacca il rapporto Pendolaria 2019 pubblicato da Legambiente, che vede lavesuviana essere, per la prima volta, laferroviaria d'Italia. "Stiamo buttando il sangue, di più non possiamo fare", ha tuonato il governatore, "mentre per 35non si èuna mazza".

