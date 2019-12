Ciclismo, Nairo Quintana: “Miriamo a far parte del World Tour. L’obiettivo è il Tour de France” (Di lunedì 16 dicembre 2019) È stato uno dei colpi di mercato più scoppiettanti: il passaggio di Nairo Quintana dalla Movistar all’Arkea-Samsic, compagine francese che non fa parte del massimo circuito internazionale, quello del World Tour. In questi giorni il colombiano sta svolgendo i vari ritiri con la squadra transalpina e l’obiettivo è quello di delineare al meglio il programma per il 2020, nel quale si punterà ovviamente al Tour de France. Le parole del colombiano riportate da Cyclingnews: “Le cose stanno andando bene, questo è il secondo ritiro della squadra, e io sono in una compagine che sta crescendo bene e velocemente, stiamo mirando a far parte del WorldTour. Fortunatamente, abbiamo in programma alcuni inviti molto importanti, che mi danno un certo grado di calma quando si tratta di concentrarsi sull’allenamento e soprattutto mi aiuta a guardare avanti agli obiettivi che ho per ...

