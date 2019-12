Ciclismo, Miguel Angel Lopez: “Il 2020 sarà la mia prima volta al Tour. Vorrei essere alle Olimpiadi ed ai Mondiali” (Di lunedì 16 dicembre 2019) La nuova stagione del Ciclismo su strada sta per partire. Ancora un mese circa e si inizierà a far sul serio. Sono ovviamente in corso nel frattempo i ritiri per le varie compagini, tra cui quello dell’Astana: l’uomo più atteso è sicuramente il colombiano Miguel Angel Lopez. Il vincitore dell’ultima Vuelta a Catalunya è andato a delineare i suoi obiettivi per il 2020, ascoltato dai microfoni di CyclingPro.net. prima volta alla Grande Boucle: “Sono molto motivato, sarà la mia prima volta al Tour. Andrò a viverla e a sperimentare cos’è il Tour, pensando che sarà un buon anno. Voglio sempre vincere e stare nella lotta. Voglio iniziare a concentrarmi per essere il migliore e dare il meglio di me, spero che vada bene. La corsa mi attira. C’è poca cronometro, solo all’ultimo giorno. È un Tour speciale, penso sarà buono per me. È un anno differente, nessuno sa come sarà ...

