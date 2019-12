Ciclismo, le imprese italiane del 2019. Alberto Bettiol stacca tutti sul Vecchio Kwaremont al Giro delle Fiandre (Di lunedì 16 dicembre 2019) Una delle grandi gioie azzurre del 2019 ce l’ha regalata Alberto Bettiol. Dodici anni dopo Alessandro Ballan, un corridore italiano è tornato a vincere la Classica per eccellenza della storia del Ciclismo mondiale: il Giro delle Fiandre. Grazie ad una spettacolare azione al terzo passaggio sul Vecchio Kwaremont, il toscano della EF Education First è riuscito a fare il vuoto; nessuno come lui in quel magico 7 aprile che lo ha fatto entrare nella storia. Oudenaarde applaude l’azzurro, tutto solo, senza rivali. La prima vittoria in carriera non si scorda mai, men che meno se si parla del Giro delle Fiandre. Alberto il sogno di vincere una Classica ce l’aveva già in testa. Lui, toscano come Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Michele Bartoli, Franco Ballerini, Andrea Tafi; un ventiseienne cresciuto con i vecchi e sani valori del Ciclismo di un tempo. Un ragazzo che arrivava da ...

