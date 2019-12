Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019)in vista pera causa di una vicenda che parla die aggressione Non ci sono buone notizie in arrivo per. Influencer di professione, la bella fashion blogger sta attraversando un periodo poco felice per via di qualche grana a causa die un. Ma cosa … L'articolo, percon ladiproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Christina Bertevello, per l’influencer guai con la legge storia di soldi e pestaggio - - BlogNews_it : Gallarate, trascina in una trappola l’amico “traditore”, lo lega a un albero e lo bastona. Sua complice la blogger… - Notiziedi_it : Christina Bertevello, l’influencer coinvolta nel pestaggio di un 18enne. Arrestato il fidanzato… -