Christian De Sica ingrassato | non sembra lui | ecco com’è adesso FOTO

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Deè tornato al cinema “Sono solo fantasmi”: manca il suo cinepanettone, ma sappiamo che sta lavorando a un nuovo progetto insieme a Massimo Boldi, che sia quello che pensiamo? Nel frattempo abbiamo notato che Deessere un po’delle immagini recenti… La festa per la raccolta fondi Deha partecipato all’evento tenutosi a villa Miani -Telethon, raccolta fondi per le malattie rare- insieme alla moglie Silvia. I due sono apparsi raggianti e, come sempre, innamoratissimi. Sul settimanale “Chi”, di un mesetto fa, troviamo questo bellissimo scatto in cui Deperò aver messo su qualche chilo. L’attore, in occasione di un’intervista rilasciata proprio a “Chi”, non molto tempo fa, aveva dichiarato in merito, facendo anche riferimento al cambiamento di rotta ...

