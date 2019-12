Chiara Ferragni senza reggiseno e il vestito non copre | i followers glielo fanno notare

Leggi la notizia su attualitavip.myblog

(Di lunedì 16 dicembre 2019)va fiera dei traguardi raggiunti e della sua bellezza tutta al naturale. Il suo fisico le consente di vestire in un certo modo e un ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram non è passato inosservato. “Bollente” per la marea di, si mostrae con l’abito non solo trasparente ma anche soggetto a spostarsi e a lasciare intravedere un po’ troppo. Sotto, ovviamente, niente biancheria. La foto con il marito Fedez, in particolare, lascia poco all’immaginazione. Con il suo decolletè può permetterselo, ma da esperta comunicatrice qual è sicuramente si aspettava di infiammare la bacheca con questo outfit. La moglie di Fedez indossa un abito molto particolare, composto da gonna nera e top colore champagne. Il sopra è rigorosamente trasparente, una caratteristica che spicca mentre è in posa in piedi davanti allo ...

