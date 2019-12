Chi è Viviana Rossi | la sexy circense arrivata in finale a Tú sí que vales

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) Èin, poteva vincere, ma ha lasciato lo stesso un buon ricordo. La sensuale e. Lei è l’artistache nella puntata del 30 novembre di Tú sí queha lasciato il pubblico a bocca aperta non solo per la sua spettacolare esibizione, ma anche per la sua prorompente bellezza che ha spinto Rudy Zerbi a corteggiarla platealmente. Spagnola, componente del Cirque du Soleil, l’acrobata di Alicante oltre ad essere una campionessa di ginnastica artistica e una aerial performer, come si definisce, si diletta anche come modella e pubblica sul suo profilo instagram foto sensualissime che mostrano tutte le sue curve e il suo sex appeal. Nella trasmissione del 30 la sua è stata tra le esibizioni più apprezzate e ha agevolmente passato il turno. Anche sabato scorso ancora una volta l’artista spagnola è riuscita a coniugare la sua ...

