Che tempo che fa | Roberto Benigni a Fabio Fazio | Vado al Festival di Sanremo

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019), ospite dia Cheche fa, su Rai due, annuncia - a modo suo - che non mancherà di partecipare aldi. "? Eccome se ci", dice il regista e attore protagonista del film Pinocchio di Matteo Garrone, anche lui presente nel salotto di: "S

CarloCalenda : Sono d’accordo. Il lavoro che abbiamo fatto per salvare i risparmiatori è stato fondamentale. Però Matteo non si pu… - matteorenzi : Di Maio ha utilizzato contro di noi un linguaggio violento per provvedimenti più soft di quelli che voterà stasera… - Mov5Stelle : Se una banca fallisce non è colpa dei risparmiatori. La solidità del sistema è fondamentale, ma se ci sono manager… -