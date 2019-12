Che fine ha fatto Valentina | l’ex concorrente di Sarabanda?

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è stato uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia e di enorme successo. Consisteva in un gioco a premi condotto da Enrico Papi, nel quale bisognava indovinare il titolo e l’auto di canzoni. Era trasmesso su Italia 1 nella fascia oraria del preserata, dal 1997 al 2004. Per ben otto anni il programma hacompagnia agli spettatori di tutte le età., exdi, dopo una prima chiusura, fu ripreso nel 2005 con la messa in onda di Super, un torneo fra i i campioni più iconici della trasmissione. Nel 2009 è stato riproposto su Canale 5 nella fascia preserale, con alla conduzione però Teo Mammuccari. Tra i concorrenti più amati e conosciuti c’eraLocchi, non vedente e con un orecchio super fino. La donna è figlia di quello che ai tempi era il sindaco di Perugia.era soprannominata Pikachu e ...

