Champions Per Gattuso c’è Messi | Sarri contro Rudi Garcia | Gasp affronta il Valencia

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Compito difficile per le italiane agli ottavi di. Barcellona,e Lione. Saranno queste le avversarie di Napoli, Atalanta

annatrieste : Io non lo so se Ancelotti va via o resta, quello che so è che uno che regala l'esordio in Champions a un ragazzo na… - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - sscnapoli : ?? @MrAncelotti “Qualificazione in @ChampionsLeague meritata. Peccato per il campionato ma questa squadra ha qualità… -