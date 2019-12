Champions League calcio | Juventus e Atalanta fortunate Incubo Barcellona per il Napoli

Champions - ottavi : Lione-Juve e Napoli-Barcellona. Europa League : Roma col Gent : Alla Juventus e all'Atalanta non è andata malissimo (Lione e Valencia sono teoricamente abbordabili, mentre al Napoli è toccata la missione impossibile: il Barcellona del sei volte Pallone d'oro Lionel Messi. In Europa Leaguer, alla Roma sono toccati i belgi del Gent. Ed ecco il cartellone completo delle sfide

Calendario Champions League 2019/2020 : gironi - risultati e sorteggi : Calendario Champions League 2019/2020: gruppi, risultati e sorteggi del torneo A Montecarlo, nel palcoscenico del Grimaldi Forum, giovedì 29 agosto 2019 a partire dalle ore 18.00 è stato effettuato il sorteggio della Fase a gironi della Champions League 2019/2020. Nell’urna anche 4 squadre italiane: oltre ai campioni d’Italia della Juventus anche il Napoli, l’Inter e l’Atalanta, debuttante assoluta nel torneo. Dopo la ...

Sorteggi Champions ed Europa League - italiane fortunate (ma non tutte) Le avversarie di Juve - Napoli - Atalanta - Inter e Roma : Sorteggi Champions League e Europa League in diretta. A Nyon presso la sede dell'Uefa si è tenuto il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions e sta per iniziare quello...

Champions League ed Europa League : i sorteggi delle italiane : Sono stati sorteggiati oggi, 16 novembre, a Nyon, in Svizzera, gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League: Borussia Dortmund (Ger) – Paris Saint Germain (Fra); Real Madrid (Spa) – Manchester City (Ing); Atalanta (Ita) – Valencia (Spa); Atletico Madrid (Spa) – Liverpool (Ing); Chelsea (Ing) – Bayern Monaco (Ger); Lione (Fra) – Juventus (Ita); Tottenham (Ing)- Lipsia (Ger); Napoli (Ita) ...

Champions League calcio 2020 : tutte le sfide degli ottavi di finale. Calendario - date andata e ritorno - orari e programma : Si annunciano ottavi di finale di Champions League 2020 quanto mai avvincenti. Le italiane hanno vissuto un buon sorteggio per quanto riguarda la Juventus (contro il Lione) e Atalanta (contro il Valencia) mentre il Napoli ha di che recriminare, dato che si troverà di fronte il Barcellona. Nelle altre sfide ci sarà un bellissimo Real Madrid-Manchester City, quindi un intrigante Atletico Madrid-Liverpool, senza dimenticare Chelsea-Bayern Monaco e ...

Sorteggio Champions : Juve-Lione - Napoli-Barcellona e Atalanta-Valencia. E. League : Roma-Gent e Ludogorets-Inter : Sorteggio positivo per le italiane anche in Europa League, con l'Inter che sfiderà i bulgari del Ludogorets e la Roma che se la vedrà con i belgi del Gent. In Champions la Juventus...

Sorteggi Champions ed Europa League - italiane fortunate (ma non tutte) Le avversarie di Juve - Napoli - Atalanta - Inter e Roma : Sorteggi Champions League e Europa League in diretta. A Nyon presso la sede dell'Uefa si è tenuto il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions e sta per iniziare quello...

Sorteggio Champions League ottavi di finale : Lione-Juventus - Atalanta-Valencia e Napoli-Barcellona : Sorteggio Champions League- Juventus, Napoli e Atalanta ai nastri di partenza per cercare di continuare il loro percorso in Champions League in vista degli ottavi di finale. Bianconeri in prima fascia, Napoli e Atalanta in seconda. Occhio ai pericoli per la Juventus, ostacoli chiamati Real Madrid e Tottenham. Lione l’avversario più abbordabile, ma attenzione a […] L'articolo Sorteggio Champions League ottavi di finale: ...

Sorteggi Champions League - il commento a caldo : pregi e difetti delle avvesarie delle italiane : Sorteggi Champions League – Sono andati in scena i Sorteggi validi per gli ottavi di finale di Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni. Si candida ad essere protagonista la Juventus, la squadra di Maurizio Sarri ha già dimostrato una forma importante nella fase a gironi, percorso quasi netto per una squadra che ha sempre di più consapevolezza anche in campo internazionale, tra le ...

Barcellona-Napoli - Ritorno Champions League 2020 : programma - orario e tv : Tutto in una notte! Il Napoli si giocherà la qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2019-2020 a Barcellona, al Camp Nou contro Leo Messi e compagni. La formazione allenata da Gennaro Gattuso proverà l’impresa il 10-11 o 17-18 marzo 2020. IN TV – I match di Champions League saranno trasmessi in diretta tv da Sky Sport, mentre Mediaset (su Canale 5) garantirà un match in chiaro per ogni turno, che dipenderà dalla ...

Sorteggi Europa League in diretta - le avversarie di Roma e Inter. Champions - italiane fortunate : Napoli-Barça - Juve-Lione e Atalanta-Valencia : Sorteggi Champions League e Europa League in diretta. A Nyon presso la sede dell'Uefa si è tenuto il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions e sta per iniziare quello...

Napoli-Barcellona - Andata Champions League 2020 : programma - orario e tv : Il match di Andata degli ottavi di finale di Champions League 2019-2020 tra Napoli e Barcellona si giocherà il 18, 19, 25 o 26 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Paolo. I Partenopei, che hanno chiuso il proprio girone alle spalle del Liverpool, sono costretti a disputare in trasferta il ritorno, per cui dovranno iniziare a costruire i loro 180 minuti in questo match sul terreno amico. IN TV – I match di Champions League saranno ...

Juventus-Lione - Ritorno Champions League 2020 : programma - orario e tv : La Juventus sfiderà il Lione negli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio, il match di Ritorno del doppio confronto andrà in scena a inizio marzo e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico, potrebbero avere già ipotecato la qualificazione nel match d’andata oppure saranno chiamati a fare risultato di fronte al proprio pubblico che sosterrà i ...

Lione-Juventus - Andata Champions League 2020 : programma - orario e tv : La Juventus sfiderà il Lione negli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio, il match d’Andata del doppio confronto andrà in scena a fine febbraio e si giocherà nella tana della compagine transalpina. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non potranno permettersi di sottovalutare l’ostico avversario francese: l’urna di Nyon è stata benevola con i bianconeri che hanno schivato ...