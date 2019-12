Champions Juve ed Atalanta sogno Quarti Napoli incubo Barcellona senza Re di Coppe

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ agrodolce il sorteggioper le tre formazioni italiane rimaste in lizza. E’ andata davvero di lusso allantus che agli Ottavi dovrà superare i non irresistibili francesi del Lyon. Un turno più che abbordabile per Dybala e compagni ai quali la sorte ha strizzato l’occhio ma che si sono anche guadagnati vincendo il girone in anticipo la pole position. La sorte premia anche l’. Dopo tre sconfitte nel girone d’andata, gli orobici hanno conquistato gli Ottavicon una rimonta storica e formidabile. Adesso si ritrovano di fronte il Valencia , una formazione pari grado. Gli uomini di Gasperini hanno la concreta possibilità di entrare tra le prime otto formazioni d’Europa.per il. Gli azzurri hanno fallito, pareggiando a Genk, il primo posto nel girone e si ritrovano al cospetto del terribilefinita per ...

SkySport : ?? Sorteggio #ChampionsLeague ?? Le possibili avversarie della #Juventus #SkyUCL #SkySport #UCL - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - juventusfc : Tre grandi momenti #UCL in ???? #History ?? -