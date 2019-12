Cent’anni fa nasceva Furio Scarpelli | artigiano del cinema e fuoriclasse della cultura

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Pennello, china e macchina da scrivere”: sono i tre “attributi” con cui si identifica il lavoro di quel grandedelitaliana che è stato. Ed è anche il titolomostra che, nella ricorrenza del centenarionascita, si inaugura oggi, 16 dicembre, alla Casa deldi Roma. Figlio di Filiberto, giornalista e illustratore napoletano – fondatore tra l’altro del mitico Travaso delle idee e vignettista per molti giornali satirici del primo Novecento –eredita la passione e l’arte del padre, diventando presto illustratore e vignettista a sua volta. Al Marc’Aurelio incontra i compagni che diventeranno i colleghi di lavoro di una vita: Age in primo luogo, con cui farà coppia fissa per scrivere i titoli più significativicommedia all’italiana, da I soliti ignoti alla Grande ...

VGiambersio : Cent'anni fa nasceva Federico Fellini. Rimini lo celebra con una grande mostra - infoitcultura : Cent'anni fa nasceva Federico Fellini. Rimini lo celebra con una grande mostra - casadelcinemats : RT @regioneFVGit: ????????? Il 20/1/1920 nasceva Federico Fellini. L'ERPaC #RegioneFVG celebra i cent'anni dell'artista con la mostra FELLINI… -