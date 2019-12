Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutide(Sa) – E’ stato, questa mattina, lunedì 16 dicembre, lo“Farfariello alcon Maurizio Merolla, che sarà messo in scena il 23 dicembre, alle ore 18.30, nell’Aula consiliare di Palazzo di Città. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sindaco Vincenzo Servalli, il vice Sindaco, Assessore alla Cultura, Armando Lamberti, l’artista Maurizio Merolla, il direttore artistico Tony Palma, il tenore Angelo De Biase e il giornalista Gregorio Di Micco. Alle ore 17.30 si terrà un prologo allocon un incontro conversazione in cui il giornalista Gregorio Di Micco ed il nipote dell’artista Richard Migliaccio, ricorderanno la figura di Eduardo Migliaccio, in arte Farfariello, nato ade’1880, emigrato negli Stati Uniti d’America, all’età di 10 anni, dove divenne il più grande ...

anteprima24 : ** Cava de Tirreni, presentato lo #Spettacolo 'Farfariella al #Varietà' ** - giovisalvio : Signora di Cava de' Tirreni a l' eredita rai condotto da Flavio Insinna! - Busitaliacamp : Orari servizio urbano di Cava dei Tirreni (SA) nelle vigilie di Natale e Capodanno 2019 (24 e 31 dicembre 2019) -