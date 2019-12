Caterina Balivo | Luca Cordero di Montezemolo emoziona su Edwige Fenech

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019)diospite dia Vieni da Mee siparlando di. I due ebbero un’importante storia d’amore, durata 17 anni, intensa e non priva di difficoltà dovute ai gossip pressanti che ruotavano intorno a loro. Dopo la verità di Cristiana Capotondi sulle nozze con Andrea Pezzi, tocca adiconfessarsi nel salotto dellache non manca di redarguirlo bonariamente. Infatti alla domanda se conoscesse la rubrica del suo programma, lui risponde di sì. La presentatrice però non gli crede e lo riprende bonariamente: “Sei un bugiardo“. Poi arriva il momento della commozione quando lamostra una foto diaccanto alla: “17 anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona”. Tanto ...

antocorso66 : @caterinabalivo @vienidameRai @criscapotondi @RaiUno Un buon pomeriggio a tutti agli ospiti di #vienidame e alla be… - zazoomnews : Caterina Balivo com’è cresciuta sua figlia Cora: lo scatto sui social - #Caterina #Balivo #com’è #cresciuta - notizieit : Caterina Balivo, com’è cresciuta sua figlia Cora: lo scatto sui social -