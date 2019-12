Caso Giulio Regeni: quanto ci si può fidare del Kenya, costola dell'Egitto? (Di lunedì 16 dicembre 2019) Si ritorna a parlare in questi giorni del fatto che un testimone kenyota, un poliziotto o agente dei servizi, abbia riferito di aver ascoltato un maggiore dei servizi egiziani confessare la propria partecipazione all'omicidio di Giulio Regeni. Il nome come è noto da tempo, dell'esponente dei servizi egiziani coinvolto, è quello di Sharif Magdi Abdelal, ufficiale della National Agency Security. In Egitto sono letteralmente impazziti quando hanno appreso la leggerezza con cui (...) - Tribuna Libera / Egitto, Kenya, Giulio Regeni

