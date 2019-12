Caso-De Majo, minacce choc alla giornalista: “Maiale, carne da macello” – Le foto (Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “giornalista maiale”, “Identità insorgenti boia carne da macello”. La giornalista napoletana Lucilla Parlato, direttrice del sito Identità Insorgenti, ha pubblicato su Facebook il messaggio di minacce ricevuto dopo aver pubblicato un articolo critico nei confronti di Eleonora De Majo, l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli proveniente dal centro sociale Insurgencia, compagna dell’assessore municipale Elpidio Giordano. “Comunque”, ha scritto la Parlato, “il ragazzino che mi ha insultato, tal Davide Scotto, è questo qui in primo piano a sinistra, sotto ai vari Raniero Madonna e company… in buona compagnia di altri che si sono comportati allo stesso modo (per onestà escludo lo stesso Madonna e La Porta, che almeno pubblicamente non hanno mai offeso personalmente, come invece tutti gli altri ...

Leggi la notizia su anteprima24

Altre notizie : Caso-De Majo ...