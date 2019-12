Caserta, indiano molesta sessualmente ragazzine: assolto in tribunale (Di lunedì 16 dicembre 2019) Federico Garau La difesa dello straniero si è concertata in particolar modo sui racconti delle giovani vittime, risultati in alcuni punti contraddittori ed ingigantiti. Dopo sei mesi di reclusione, il 34enne Dana Rama riceve l'assoluzione È stato assolto l'indiano di 34 anni accusato di avere inseguito e molestato sessualmente cinque ragazzine a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta. Ascoltate dagli inquirenti, le minorenni, tutte intorno ai 14 anni di età, avevano raccontato di essersi imbattute nello straniero che, dopo averle raggiunte, si era calato pantaloni e biancheria intima per mostrar loro i genitali e le aveva successivamente rincorse. In seguito alla delibera dei giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il soggetto è tornato in libertà. Il fatto non sussiste. Secondo quanto riferito dalla stampa locale che ha seguito la vicenda, ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caserta indiano