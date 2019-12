Caserta | due bambini sottoposti ad una terapia genetica recuperano la vista

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il nuovo trattamento, agisce sulle malattie ereditarie che possono portare alla cecità totale . Risultato storico in Campania. Due, di otto e nove anni , ciechi dalla nascita per una particolare forma di distrofia retinica ereditaria, hanno recuperato lagrazie a una tecnica innovativa eseguita per la prima volta in Italia a, … L'articolo, duead unalaproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Caserta, nuova terapia genica rende la vista a due bambini ciechi #UniversitàdegliStudidellaCampania'LuigiVanvitel… - novasocialnews : Nuova terapia genica restituisce la vista a due bambini ipovedenti dalla nascita: primo caso in Italia… - anteprima24 : ** Terapia genetica miracolosa, due #Bambini tornano a vedere: 'Primo caso in Italia' ** -