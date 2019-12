Carfagna | “La politica è dominata da uomini aggressivi col pennacchio È arrivato il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “È forseil momento delle donne, ma lamondiale è ancoradache cercano l’applauso, che cercano il conflitto a tutti i costi, che hanno bisogno di mettersi ilin testa e di dimostrare che sono generali. Le donne possono e devono esprimere un nuovo modo di faree di gestire il potere”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dalla deputata di Forza Italia, Mara. E spiega: “Concretezza, razionalità, stabilità, affidabilità, serietà: io credo che le donne vivano lacome una responsabilità, non solo come un’arrampicata verso il titolo di generale. In questo momento c’è bisogno di questo approccio alla, soprattutto in una stagione in cui troppe persone sono rimaste indietro. E quindi c’è la necessità di una gestione ...

