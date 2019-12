Carenze igieniche e sanitarie: i carabinieri del Nas chiudono le terme di Agnano a Napoli (Di martedì 17 dicembre 2019) I carabinieri del Nas hanno sospeso le attività delle terme di Agnano a Napoli per una serie di Carenze igienico-sanitarie. Le indagini dei militari del nucleo anti sofisticazione sulla partecipata del comune, che offre trattamenti di benessere ma anche per terapie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, erano partite da una denuncia di 'Striscia la notizia'.

