Cara Senatrice Cattaneo | la disparità di genere è ancora un muro da sfondare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ho letto con piacere l’intervista allasulla presenza femminile nel mondo del lavoro e delle Istituzioni. Concordo totalmente con lei quando dice che le donne devono conquistarsi spazio per le loro competenze e non in quanto donne.A proposito della Cartabia, eletta Presidente della Consulta, purtroppo va detto che la sua nomina è stata frutto più di una prassi, che vede nominato Presidente il membro più prossimo alla fine del mandato, che di una libera scelta. Quel che conforta è che nel caso della Cartabia il merito coincida con la prassi.La, che posso onorarmi di chiamare “ex collega” avendo condiviso la scorsa legislatura al Senato, è donna di grandi capacità umane e competenze professionali. Mi si potrà dire “è scontato!”. No, non lo è. Ho potuto ...

davidegaetano : @LiaQuartapelle @matteosalvinimi Ci spieghi lei cara senatrice, che c'entrano i rubli dove Salvini ha detto dei mag… - VAlery69644591 : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Cara GIORGIA perche LILIANA SEGRE E' stata eletta senatrice a vita ( con tutto il r… - marielSiviglia : Un italiano su due ritiene che lo Israele è uno stato criminale. E ci meravigliamo se la senatrice Liliana Segre è… -