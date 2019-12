Cannabis light | nuovo attacco del leader della Lega Salvini

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Matteoriprende la sua crociata contro la, per l’ennesima volta nel mirino, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. La discussione sul tema è ripresa dopo l’approvazione in Senato dell’emendamento alla manovra economica 2020, nel quale vengono chiarite una volta per tutte le condizioni per la venditale dicon quantità di Thc inferiore allo 0,5 per cento.contro la“A me l’idea di uno Stato spacciatore di droga fa schifo. È la morte di una società e di una cultura. Il posto degli spacciatori è la galera e un Parlamento che pensa alla droga libera è una vergogna”. Questo quanto dichiarato dalMatteo. Al coro proibizionista si unisce anche Giorgia Meloni che definisce “follia” l’emendamento presentato dalla maggioranza. La risposta del Movimento 5 stelle alla propaganda ...

