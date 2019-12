Cannabis light | norma innammisibile | Senato la boccia Casellati | “Non è una decisione

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La presidenza delha dichiarato inammissibile lasullaintrodotta con un sub-emendamento alla manovra: proteste in Aula dopo lacomunicata dalla presidente di Palazzo Madama, Elisabetta. Che sottolinea come non si sia trattato di una scelta politica: "Se ritenete questaimportante fatevi un disegno di legge".

MediasetTgcom24 : Manovra, scontro su cannabis light: per Salvini è 'spaccio di Stato' #m5s - TgLa7 : #manovra, presidente del Senato Elisabetta Casellati comunica all'Aula l'inammissibilità delle norme alla manovra c… - fattoquotidiano : Cannabis light, sarà legale da gennaio 2020: approvato l’emendamento alla Manovra. “Non dovrà contenere più dello 0… -