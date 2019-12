Cannabis light | Casellati dichiara inammissibile emendamento | Lega applaude M5s | “Frutto

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’alla manovra sullaè statotodalla presidente del Senato, Elisabetta. È nell’aula di Palazzo Madama è scoppiato il caos. Due esponenti del M5S hanno chiesto adi dimostrare che la scelta non sia stata frutto della “pressione della sua parte politica“. La presidente ha replicato spiegando che è stata una “decisione meramente tecnica“, aggiungendo: “Se ritenete questa misura importante per la maggioranza fatevi un disegno di legge”. Laha applaudito. “Ci tengo a ringraziare tecnicamente il presidente del Senato a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in Italia e a nome delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore”, ha detto Matteo Salvini.ha anchetola tobin ...

