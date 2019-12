Cane nel presepe a Limbadi | la foto diventa virale

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Unrandagio infreddolito cerca rifugio nel, nel Vibonese. L’animale ha deciso di coricarsi sulla paglia sparsa intorno alla culla del Gesù bambino e un passante ha scattato lache ben presto èta. In questo momento la rete chiede a gran voce una famiglia per lui e noi speriamo di aiutarlo diffondendo al sua storia. Siamo a, nel Vibonese, dove unrandagio ha deciso di coricarsi sulla paglia delallestito in città. Facendo così ci ha ricordato a noi umani una cosa che sembra sfuggirci ultimamente: la stalla dove Maria ha partorito Gesù non è altro che un rifugio, un posto sicuro dove poter trovare la pace e la serenità. Ilpotrebbe essere un randagio perché nessuno sembra conoscerlo ma la rete adesso sta cercando organizzarsi per ...

enpaonlus : Il cane abbandonato cerca rifugio nel presepe allestito in piazza - teodebaldus : Il cane abbandonato cerca rifugio nel presepe allestito in piazza - ClaudioNapole1 : poteva anche farne a meno, ma quando nel #skytg24 il simpatico #moreno passava la parola al metereologo, facendo a… -