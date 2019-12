Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – ‘’. È il messaggio impresso sul grande striscione esposto indel Campidoglio dai militanti di Cambiamo!, la formazione politica di Giovanni Toti, che stamattina hanno organizzato una manifestazione, lanciata con l’hashtag #iomirifiuto, contro le politiche ambientali di Roma Capitale. ‘Vattene, hai massacrato Roma’, si legge su uno dei cartelli portati indalle alcune decine di manifestanti presenti, tutti con la foto della sindaca Virginiacontornata da topi e gabbiani, e ancora ‘con la roulette delle discariche, anche la provincia dice no’, ‘e Zingaretti incompetenti’. “vergognati, prima ogni operatore raccoglieva 10 tonnellate di rifiuti, oggi c’e’ un servizio porta a porta becero senza nessuna organizzazione, hai rovinato la ...

romadailynews : ‘#Cambiamo’ in piazza: basta degrado, Raggi dimettiti: Roma – ‘Basta degrado, Raggi… - RobertPescara : @IannacciStefano @saporati20 @AlessandraCen14 @PescaraCalcio Se non cambiamo presidente la minestra sara' sempre la… - Etrurianews : Rifiuti – “Cambiamo” scende in piazza del Campidoglio con sacchi di immondizia -