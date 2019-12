Cambiamenti Climatici | Oxfam | la COP25 lascia di nuovo indietro i più deboli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mentre i popoli di tutto il mondo chiedono un’azione immediata per contrastare i, le conclusioni delladi Madrid ancora una volta non affrontano l’emergenza che colpisce soprattutto i Paesi più poveri del pianeta, dove centinaia di milioni di persone devono la loro sopravvivenza alla capacità di resistere e risollevarsi da catastrofi climatiche sempre più estreme, imprevedibili e frequenti: è l’allarme lanciato da, che definisce l’ultima Conferenza sul Clima “un vertice totalmente paralizzato in negoziazioni tecniche che non hanno portato a nessun risultato di rilievo, malgrado le attese“. “Ancora una volta i Paesi più ricchi e responsabili della stragrande maggioranza delle emissioni inquinanti in atmosfera, anziché riconoscere le proprie responsabilità, hanno ignorato le richieste dei Paesi più poveri e colpiti dalla ...

