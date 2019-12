Calciomercato Napoli | Venerato | “Torreira Napoli | si può fare! Paredes | Berge e Soumarè

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019): “Torreira: si tratta! Il centrocampista ex Samp è uno degli obiettivi del. Ci sono anche. Ibra sceglierà tra Milan eè intervenuto ai microfoni di Calcio24 parlando di importanti sviluppi die dell’attuale momento poco felice del: Su Torreira: “Si inizia a trattare! Prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto oppure di 6 con diritto di riscatto. Ilha captato segnali positivi dall’agente del centrocampista, il giocatore vorrebbe far ritorno in Italia. Bisognerà capire però cosa penserà di lui il prossimo allentare dell’Arsenal, squadra in cui milita attualemente”. Su: “piace tantissimo ma cartellino e stipendio sono molto elevati. Tant’è che anche ...

