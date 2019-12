Calciomercato | Ancelotti torna subito in corsa | sorpresa per panchina del Genoa | i regali

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Le dirigenze nel frattempo sempre più attive sul fronte, ecco tutte le trattative che riguardano il calcio italiano e non solo. NAPOLI – Boubakary Soumaré, centrocampista 20enne del Lille, “è un giocatore molto forte, di buona tecnica, dotato di ottime prospettive: può diventare molto forte. Sicuramente deve migliorare l’aspetto tattico. Cessione di Soumaré? Molti occhi su di lui da Inghilterra e Germania, i ragazzi francesi preferiscono la Germania all’Italia, non è facile convincerli a venire in club italiani”. Sono le dichiarazioni di Oscar Damiani, intermediario del calciatore francese di origini senegalesi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “La trattativa ...

